Fim de semana com diversas notificações em Barra Mansa

Agentes da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, estão trabalhando sistematicamente na fiscalização de bares e restaurantes a fim de fazer cumprir o decreto municipal.

Além disso, a Guarda Municipal está realizando uma força tarefa para fiscalizar praças e pontos da cidade que estão extrapolando com som abusivo em veículos. As medidas têm a finalidade de coibir as aglomerações que favorecem a propagação da Covid-19.

A ação ocorreu no bairro Colônia Santo Antônio, Ano Bom, Centro, Boa Sorte e na Rua Orlando Brandão, segundo informou o secretário da pasta, William Pereira. “Estamos emitindo notificações aos estabelecimentos que estão em desconformidade com o decreto. Nossas ações estão por toda a cidade, mas principalmente nos locais onde o número de denúncias é frequente”, disse.

A medida tem caráter preventivo e visa alertar os comerciantes e proprietários de bares e restaurantes para que não promovam aglomerações e atividades que vão contra a segurança ao novo coronavírus. As denúncias sobre essas situações podem ser feitas pelos telefones da Guarda Municipal: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339. Foto: Arquivo Chico de Assis