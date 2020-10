Homem é assassinado e dois ficam feridos a tiros em Paty do Alferes

Rodrigo Barros de Anúncio Hudson, de 30 anos, foi assassinado e dois homens ficaram feridos a tiros na madrugada desse domingo, na Rua do Retiro, no bairro Poaia, em Paty do Alferes (RJ). Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira (RJ).

Os policiais militares foram acionados e quando chegaram já encontraram a vítima morta em um estabelecimento comercial do bairro.

Os policiais foram até a unidade hospitalar e conversaram com as vítimas para saber o ocorrido. Um dos baleados disse que, após os disparos, um homem subiu em uma moto e fugiu em seguida. Porém ele não soube dizer quem foram aos autores dos disparos.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado por homicídio e tentativa de homicídio.