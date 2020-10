Policiais militares prenderam na manhã deste domingo, depois de uma denúncia anônima, dois suspeitos com uma pistola calibre 9mm com 18 munições intactas no bairro Açude, em Volta Redonda.

Os policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) não encontraram drogas no local. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar