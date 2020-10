Um policial militar que estava de folga prendeu um homem na tarde deste sábado suspeito de ter assaltado um estabelecimento comercial, no Centro de Paty do Alferes (RJ). O suspeito foi dominado na ciclovia do bairro Parque Barcelos. Com o preso foram recuperados R$ 406 e dois celulares, além da faca usada por ele para cometer o crime.

O homem é suspeito de vários outros roubos ao comércio da cidade. Uma viatura foi chamada e o conduziu à delegacia de polícia.