Populares manifestam apoio pela inocência comprovada de Baltazar

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, demonstrou a decisão da Justiça a respeito de uma polêmica que o persegue há 14 anos: a chamada “Máfia das Ambulâncias”. Por meio de sentenças judiciais, que começaram a ser expedidas ainda em 2018, Baltazar finalmente pôde atestar inocência, o que acabou se convertendo em apoio nas ruas. Em contato com os eleitores, durante mais uma caminhada, desta vez, no bairro Aterrado, Baltazar presenciou diversas demonstrações de carinho.

“Sempre soube da inocência dele. Desde os tempos em que era médico, sabia que o doutor não era capaz de fazer uma coisa dessas. Isso tudo foi um plano para tentar acabar com sua moral. Tentaram de todas as formas acabar com ele, mas o que ele fez por essa cidade e, ainda pode fazer, fala por si só”, disse a moradora Dirce Alves.

Baltazar foi acusado em 2006, ainda como deputado federal, de integrar o “Escândalo dos Sanguessugas”, ou “Máfia das Ambulâncias”, quadrilha que desviava verbas federais destinadas à compra de ambulâncias. Hoje, 14 anos depois das primeiras investigações, ele demonstra com orgulho sua inocência. “De 2006 a 2018 fui acusado injustamente. Eu sofri, minha família sofreu. A justiça nem sempre é rápida e eu sempre fui a favor das investigações, porque quem não deve, não teme. Nunca perdi as esperanças e, hoje, posso enfim comemorar com o povo”, contou Baltazar.

#ViraVR

Baltazar lançou nas redes sociais o movimento #ViraVR para que os eleitores possam manifestar seu apoio ao candidato através de suas postagens. “Essa hashtag surgiu a partir da nossa vontade de mudar os rumos que nossa cidade vem tomando. Temos que virar o jogo, virar a direção e colocar Volta Redonda no caminho do crescimento”, completou Baltazar