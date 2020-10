PRF detém homem por suspeita de lavagem de dinheiro na Dutra, em Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da noite de sábado, por volta das 23h45min, um homem, de 42 anos, com R$ 45 mil em dinheiro durante fiscalização de combate ao crime, ao abordar um veículo Toyota/Hilux com placa de Barra Mansa, no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

Ao ser realizada revista no interior do veículo foi encontrada num envelope, dentro de uma mochila, a quantia de 45 mil reais em dinheiro. Ao ser indagado sobre a quantia, o homem não sobre informar a procedência do dinheiro. Primeiro alegou que seriam R$ 48 mil reais, depois informou R$ 46 mil reais, não condizendo com a quantia encontrada.

O homem, possivelmente estaria vindo de um comitê eleitoral, pois ostentava na camisa vários adesivos de campanha de um determinado candidato às eleições municipais. Devido às divergências apresentadas pelo suspeito houve s suspeita de crime de lavagem de dinheiro relacionado às eleições municipais.

Foi verificado também que o suspeito já foi candidato a deputado federal nas eleições de 2018, mas, teve a candidatura indeferida pela justiça eleitoral. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, onde a quantia em dinheiro ficou apreendida. O homem foi ouvido e liberado em seguida. O fatos serão investigados e apurados pela polícia judiciária.

Segundo a PRF, o suspeito foi candidato a deputado Federal, no ano de 2018, na Baixada Fluminense e teve a sua candidatura impugnada pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral). A camiseta era adesivada com nome de candidato a prefeito na baixada.