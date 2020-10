PRF prende motorista embriagado depois de colisão na Dutra, em Barra Mansa

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados por volta das 10h30min, deste domingo, sobre uma colisão ocorrida no km 283, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Pombal, em Barra Mansa.

Os agentes foram informados de que o motorista estaria embriagado. Os policiais rodoviários federais deixaram o posto da PRF, no distrito de Floriano e foram até o local do acidente.

Ao chegar ao local foi constatado de que o condutor de um veículo VW Voyage perdeu o controle ao fazer uma curva, colidindo contra a defensa metálica. O motorista teve algumas escoriações no rosto. Ele foi atendido pelo médico do Resgate da NovaDutra e liberado no local.

Foi observado que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez, como, desequilíbrio, andar cambaleante, odor etílico no hálito, olhos avermelhados e fala embargada. Também foi encontrada no interior do veículo uma lata de cerveja de 473 ml, aberta, tendo sido consumida 2/3 da cerveja da lata.

Ao ser aplicado o teste passivo com etilômetro (bafômetro) foi confirmada a ingestão de álcool pelo condutor. O condutor foi submetido ao teste evidencial constando o resultado de 0,93 mg/L. O homem confirmou que havia ingerido cerveja. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao homem por embriaguez ao volante. Em consulta aos sistemas foi verificado que ele já tinha antecedentes criminais pelo artigo 157 (roubo). A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa, onde o delegado ficara encarregado do valor do pagamento da fiança.

Além da prisão, foi aplicada multa no valor de R$ 2.934,70, o condutor terá a CNH suspensa e o veículo, que é alugado, foi recolhido ao pátio.