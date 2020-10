Acidente entre moto e carro deixa um ferido na BR-393, em Volta Redonda (RJ)

Um acidente ocorrido no início da noite de domingo, por volta das 18 horas, envolveu um carro e um moto, no km 281, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393) nas proximidades do Borba Gato, em Volta Redonda.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ao chegar deparou com a colisão da moto Honda/CG 160 Tityan, conduzida por um jovem, de 19 anos, inabilitado, e um veículo Kia Cerato, conduzido por um homem de 34 anos, devidamente habilitado.

O acidente, segundo a PRF, ocorreu no momento em que o veículo Cerato acessou a rodovia com destino à Volta Redonda, vindo a colidir na lateral da moto que transitava na faixa de rolamento, no sentido Barra do Piraí (RJ).

Os dois foram submetidos ao teste de etilômetro (bafômetro) que deram negativo. O condutor da motocicleta teve ferimentos na perna direita sendo encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ).