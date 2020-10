Dayse Penna conversa com eleitores ao lado do deputado federal Antonio Furtado no fim de semana

No fim de semana a candidata à Prefeitura de Volta Redonda pela coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros, PSL e PSDB), conversou com eleitores e distribuiu materiais de campanha no bairro Aterrado, no sábado e na Vila Santa Cecília no domingo. Nas duas oportunidades estavam presentes o candidato a vice, Ademar Esposti, o vereador Carlinhos Santana e o deputado federal Delegado Antônio Furtado.

‘Neste primeiro momento em que estamos no início da campanha, aproveitamos para mostrar um pouco da nossa história através de um material que conta o resumo da minha vida e a do Ademar. Quando as pessoas nos dão a oportunidade de conversarmos um pouco, aproveitamos ainda para falar sobre os problemas e soluções para a cidade, para que Volta Redonda seja uma cidade que funcione para todos.’ Destacou Dayse.

Para o vereador Carlinhos Santana, o contato direto com a população é importante para que as pessoas saibam que existem alternativas viáveis para essas eleições. ‘Eu estou percebendo que as pessoas querem mudança. Elas não aguentam mais isso tudo que está aí. Nós estamos apresentando a Dayse Penna para mostrar que Volta Redonda tem uma mulher corajosa, honesta e capacitada para administrar nossa cidade com toda competência’, enfatizou Carlinhos.

Já no domingo o candidato a vice, Ademar Esposti, aproveitando a comemoração do Dia Nacional de Adoção Animal lembrou a data. “Nós queremos, eu e Dayse, ter uma política pública que realmente venha trazer benefício aos animais aqui em Volta Redonda e para tanto a gente conta com o deputado Antonio Furtado”.

O deputado federal Delegado Antônio Furtado destacou a sanção da lei 14.064 no último dia 30. “Antes era crime de menor potencial ofensivo, pena máxima de 2 anos. Agora não, eu votei la no congresso, e nós conseguimos. É uma enorme vitória. O delegado de polícia pode prender em flagrante e pode até não fixar fiança. É dessa forma, prendendo, reprimido aqueles que maltratam que certamente nós vamos avançar”. explicou Furtado.

No sábado, um fato inusitado aconteceu no Aterrado: um homem com deficiência visual solicitou ajuda para atravessar a rua, ao que Dayse se prontificou a fazê-lo. No entanto, no simples trajeto de atravessar a rua, a candidata observou uma série de problemas de acessibilidade em Volta Redonda. Ela chegou a gravar um vídeo sobre o assunto. “Se ele tivesse que fazer essa passagem sozinho, olha só, ele não conseguiria por dois motivos. É disso que a gente quer falar, isso é política pública, é cuidado. Por isso que a gente precisa de ter uma cidade cuidadora, que cuide do indivíduo. Essa é a nossa proposta e a gente te convida a conhecer nosso plano de governo”, afirmou Dayse mostrando as dificuldades observadas no caminho.