Deputado Federal Antonio Furtado recebe demonstração de carinho em VR

As palavras de apoio e incentivo aconteceram ao apresentar Dayse Penna e Ademar Esposti como seus candidatos à prefeitura de Volta Redonda

Preocupado com Volta Redonda e com o descaso enfrentado pela população em atendimentos básicos, o deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou a caminhada que fez com os candidatos à prefeitura, Dayse Penna e Ademar Esposti, na manhã de domingo (04/10), para conversar com as pessoas e declarar seu apoio aos candidatos da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver”.

– Ainda sou muito questionado sobre não ser candidato a prefeito. Tenho explicado para as pessoas que posso ajudar muito mais como deputado federal. Não podemos aceitar a cidade da maneira como está. É por isso que, ao apoiar um candidato em Volta Redonda, não fui atrás de pesquisas, mas de pessoas que se preocupam de verdade com a nossa população. Sei que a Dayse Pena e o Ademar Esposti podem fazer um ótimo trabalho. São a junção de duas gerações: a modernidade e a experiência – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

As demonstrações de carinho surgiam a todo tempo durante a caminhada na Vila Santa Cecília. Pessoas ficavam emocionadas só em reconhecer o parlamentar e, outras, paravam para conversar e tirar foto.

– Acompanho a trajetória do deputado Delegado Antonio Furtado desde quando era apenas delegado. Ele é uma pessoa muito esforçada, luta por nós. Gosto muito dele. Vejo o trabalho que desenvolve agora como deputado e está de parabéns – declarou a moradora de Barra Mansa Edneia Nascimento Alves, que visitava a família em Volta Redonda.

Até quem não tinha intenção de votar este ano saiu da conversa com o deputado animado a ajudar eleger Dayse Penna como prefeita de Volta Redonda. Esse foi o caso da Edinamar de Medeiros, de 66 anos, e tantos outros que pararam para conhecer a candidata à prefeitura.

– Vou ser sincera. Não queria votar este ano. Estava desanimada. Depois de conversar com o delegado e ser apresentada a Dayse, mudei de ideia. Já guardei o número para o dia da eleição – contou Edinamar.

Sempre dispostos a conversar e ouvir as pessoas, Dayse Penna e Ademar Esposti se dividiam para dar atenção a todos que queriam saber sobre propostas e mudanças necessárias para a cidade voltar a ser aquela que dava orgulho nos habitantes.

– Não é simples falar de política, mas é necessário. As pessoas estão preocupadas com o futuro da nossa cidade e querem saber nossas propostas. Ter esse tempo para caminhar e poder conversar com a população é muito importante. Nosso governo será participativo e é assim, escutando as necessidades, que vamos fazer de Volta Redonda uma cidade que vale a pena viver – afirmou a candidata à prefeita Dayse Penna.