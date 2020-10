Vanderlei Pedro da Silva, de 47 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, em frente a sua casa na Rua Bom Pastor, no bairro Açude IV, em Volta Redonda. Policiais militares foram acionados e encontram a vítima morta, caída ao chão.

O carro de Vanderlei tinha uma marca de tiro. No local os policiais encontraram cinco cápsulas no chão. Os agentes estão aguardando a chegada do perito da Polícia Civil, para liberar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).