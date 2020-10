Homem é executado com vários tiros no bairro Bom Pastor

Rosberg Antônio de Souza, de 34 anos, foi assassinado com vários tiros no início da madrugada desta segunda-feira, num beco da Avenida Manoel Theles, no Bom Pasto, em Barra Mansa. A Polícia Militar esteve no local e recolheu 17 cápsulas calibre 380 e duas intactas calibre 9 mm. Por volta das 7h30min, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O irmão da vítima, de 39 anos, foi ao local e fez o reconhecimento do corpo. Os tiros foram ouvidos pouco depois da meia noite.