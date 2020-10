IPTU 2021: Mais de 5,5 mil já solicitaram desconto de até 50% em Volta Redonda

Cadastramento está sendo feito online e benefício é para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência

A Prefeitura de Volta Redonda concluiu o envio dos requerimentos para os beneficiários solicitarem o desconto de 50% do IPTU 2021. De acordo com a secretaria de Fazenda (SMF), mais de 5,5 mil contribuintes – aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência – já solicitaram o benefício. Por conta da pandemia de Covid-19, o cadastramento está sendo feito pela internet, através do site: sistemas.epdvr.com.br/smf/aposentados, e deve ser realizado até o dia 30 de novembro.

O secretário municipal de Fazenda, Fabiano Vieira, explica que o objetivo é evitar aglomerações e todo o procedimento online é feito de forma segura, por meio de site desenvolvido em parceria com a Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR).

“Quem já foi beneficiado anteriormente, basta anexar o requerimento que recebeu em casa, depois de preencher e assinar. Os contribuintes que estiverem solicitando o benefício pela primeira vez precisam apresentar, além do requerimento, o CPF, identidade e comprovante do benefício de aposentadoria e/ou pensão do mês anterior”, afirmou Fabiano.

Os contribuintes que já receberam o desconto devem enviar uma foto do requerimento assinado pelo site. Caso o solicitante, eventualmente, não tenha recebido o requerimento, pode acessar o documento também pelo site sistemas.epdvr.com.br/smf/aposentados, preencher, assinar e enviar a fotografia, juntamente com a foto dos documentos pessoais.

Para o cadastramento é necessário: ser aposentado, pensionista ou portador de alguma deficiência; residir no imóvel; não ter renda acima de 10 salários mínimos; ser proprietário ou possuidor do imóvel objeto do benefício; e não possuir débitos com o município.

Caso o cidadão tenha alguma dúvida sobre a solicitação do benefício, pode ligar para a prefeitura das 12h às 17h, através do telefone (24) 3345-4444, ramal 211.

Secom VR – Fotos de Evandro Freitas.