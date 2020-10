Mulher de traficante volta a ser presa no Rio de Janeiro

Policiais Civis, comandada pelo delegado Ronaldo Aparecido, com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) sob o comando do delegado Fábio Salvadoretti, prenderam nesta segunda-feira, a mulher de Robson Tertuliano da Silva, o “Robgol”, suspeito de tráfico de drogas e procurado pela polícia. Ela tinha sido presa com R$ 20 mil no bairro Jardim Amália I, no dia 30 de setembro deste ano. Segundo a polícia, ela foi solta pelo Tribunal de Justiça neste domingo, dia 4, mas alegou para a Justiça que morava com os pais.

Os policiais civis de Barra Mansa conseguiram localizar o local onde a suspeita estava, numa casa no bairro Senador Camará, Zona Oeste do Rio. Os agentes concluíram que ela ainda estava associada ao grupo criminoso do companheiro. Na casa foram apreendidos um carregador sem munição para pistola 9mm, um colete preto com compartimentos para porta carregadores e coldres; cinco carregadores de fuzil, dois deles municiados com 24 cartuchos calibre 762 e três caixas vazias de Iphones. Ela foi autuada por associação ao tráfico e também por crime previsto a Lei do Desarmamento.

A operação foi fruto de trabalho de inteligência da Polícia Civil com alvos em suspeitos de tráfico de drogas e homicídios, com suposta vinculação com facção paulista. Segundo ocorrência, a localidade onde ocorreu a ação policial, estava cercada por barricadas formada por caminhões e ônibus que foram atravessados nas ruas para impedir a ação dos policiais.

Os agentes apreenderam cerca de 48 quilos de pasta base de cocaína e 12 veículos adquiridos pelos criminosos, alguns deles utilizados no transporte das drogas do Estado de São Paulo para o Rio de Janeiro.

PROCURADO – Robgol se tornou hoje o suspeito de tráfico mais procurado pela polícia na região. Ronaldo lembrou que, no dia 25 do mês passado, ele pulou um muro de cinco metros para fugir de um flagrante no bairro Laranjal, em Volta Redonda, onde a polícia de Barra Mansa cumpriu um mandado de busca e apreensão e acabou prendendo três suspeitos: Geovane dos Santos, o “Vaninho”; o filho dele, Mozart Wendel de Oliveira Santos e Gerson Chrisostomos Ferreira, ex-presidente do PDT em Volta Redonda e candidato a vereador nas eleições deste ano. Na casa foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína. Fotos: Polícia Civil