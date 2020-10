Policiais da 166ªDP (Angra dos Reis) prenderam, nesta segunda-feira (05/10), uma mulher acusada de tráfico de drogas. Ela foi presa no Centro do município de Angra dos Reis, após cruzamento de dados do setor de inteligência da unidade.

Segundo os agentes, contra a acusada foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis. Ela foi encaminhada ao sistema prisional.