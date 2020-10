Prefeitura de Barra Mansa prorroga período de inscrição em concurso público

Interessados terão até o próximo dia 12 para realizar o cadastro; pagamento poderá ser feito até 14 de outubro

Visando garantir mais oportunidades de participação da população no concurso público, a Prefeitura de Barra Mansa estendeu o prazo de inscrição até o dia 12 deste mês. Já o pagamento deverá ser feito até dia 14. No total serão disponibilizadas 1.081 novas vagas de empregos para todos os níveis de escolaridade. O procedimento deverá ser realizado pela internet, através do endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br.

As provas continuam agendadas para o dia 22 de novembro (edital 01) e dia 13 de dezembro (edital 02).

Sobre o motivo do adiamento, o presidente da comissão organizadora do concurso e também gerente de Recursos Humanos da prefeitura, Daniel Pereira Resende, explicou: “Recebemos muitos pedidos para aumentarmos o prazo de inscrição, devido ao período de pagamento de muitos interessados. Geralmente as pessoas recebem no quinto dia útil e fica mais fácil destinar uma quantia a inscrição”, disse, completando que a previsão é que os novos profissionais sejam contratados em 2021.

As 1.081 vagas estão divididas por 91 cargos, esclareceu Daniel. “Todas as informações do concurso estão disponibilizadas no portal da prefeitura e será realizada pela comissão formada por servidores de carreira do município, tudo isso com o máximo de transparência e respeito aos nossos contribuintes”, completou Daniel.

Prova

A prova objetiva será composta por oito questões de Língua Portuguesa, valendo 1,0 cada e por 60 questões de Conhecimentos Específicos, valendo 2,0 pontos cada. Já a prova discursiva terá uma peça processual com valor total de 60 pontos, além de duas questões de conhecimentos específicos, valendo 20 pontos cada.

O gabarito preliminar da prova objetiva poderá ser consultado individualmente na página do concurso a partir das 9 horas, do dia 16 de dezembro.

Educação

• Professor de História (quatro), Geografia (11), Inglês (15), Francês (dois), Espanhol (dois), Ética e Cidadania (uma), Educação Física (35), Ciências (dez), Artes (18), Português (18) e Matemática (26);

• Professor dos anos iniciais (152)

• Pedagogo (três);

• Orientador pedagógico (26);

• Orientador educacional (20);

• Intérprete de Libras (13);

• Secretário escolar (quatro vagas);

• Psicopedagogo (uma);

• Auxiliar de secretaria (35) e de recreação (70);

• Agente educador (duas); disciplinar (duas) e de apoio à educação (31).

Saúde

• Agente de saúde pública (14);

• Enfermeiro (14);

• Enfermeiro obstetra (uma);

• Fonoaudiólogo (uma);

• Farmacêutico (quatro);

• Médico – diversas áreas (28);

• Médico veterinário (três);

• Nutricionista (quatro);

• Perito médico (três);

• Psicólogo (nove);

• Técnico em enfermagem (28);

• Técnico em radiologia (quatro); e

• Técnico em saúde bucal (duas).

Fiscal

• Fiscal Municipal (oito);

• Fiscal Sanitário (três);

• Auditor municipal de controle interno (quatro); e

• Auditor do tesouro municipal (seis).

Segurança

• Guarda Municipal (20)

Administrativa

• Administrador de banco de dados (uma);

• Administrador de redes (duas);

• Agente administrativo (18);

• Agente de combate ao vetor (54);

• Analista em gestão pública (duas);

• Analista ambiental (duas);

• Armador (14);

• Auxiliar de Serviços Gerais (194);

• Biólogo (duas);

• Calceteiro (seis);

• Carpinteiro (quatro);

• Contador (dez);

• Coveiro (nove);

• Engenheiro agrônomo (duas);

• Engenheiro ambiental (duas);

• Engenheiro (Civil, Eletricista e Florestal – nove vagas);

• Jornalista (quatro);

• Lanterneiro (uma);

• Mecânico de autos (quatro);

• Mecânico de máquinas e motores (duas);

• Motorista (24);

• Operador de motosserra (duas);

• Operador de retroescavadeira (duas);

• Operador de trator agrícola (uma);

• Pedreiro (13);

• Pintor (três);

• Procurador (quatro);

• Recepcionista (quatro);

• Técnico agrícola (sete);

• Técnico em informática (quatro);

• Técnico de laboratório (uma);

• Técnico em segurança do trabalho (uma);

• Técnico em contabilidade (cinco);

• Técnico em meio ambiente (duas); e

• Topógrafo (uma).

