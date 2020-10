PRF apreende mais de 1 ton. de cocaína causando um prejuízo de mais de R$ 50 mi aos traficantes, na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de drogas nesta segunda-feira, no trecho compreendido entre Rio de Janeiro e São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra.

No Rio de Janeiro, depois de receber um comunicado da PRF de Lavrinhas (SP), sobre dois veículos que teriam evadidos da abordagem, os policiais rodoviários federais (Rio de Janeiro) passaram a monitorar a passagem de veículos com as mesmas informações recebidas.

A PRF (RJ) iniciou a ação e conseguiu encontrar os veículos em um posto de combustíveis na altura do km 304, numa das entradas de Resende. Os veículos foram abandonados pelos seus condutores que fugiram. Os agentes encontraram nos dois veículos cerca de 493 tabletes de cocaína, com peso total estimado de 493 kg.

Na Dutra, em Guarulhos (SP) a Policiais rodoviários federais (SP) apreenderam vários tabletes de cocaína pesando cerca de 330 quilos e o condutor foi preso. Após levantamento realizado durante esta ocorrência foi verificado que outros veículos estariam acompanhando o veículo com a cocaína. Diante disto, outras equipes PRF (SP) foram avisadas.

Evasão

No final da tarde e início da noite de hoje, no Posto PRF de Lavrinhas/SP, equipe PRF conseguiu abordar outro veículo, também, transportando vários tabletes de cocaína, com peso total de 330 kg, realizando a prisão dos condutores. Os outros dois veículos, que fugiram da abordagem, foram apreendidos na Dutra, em Resende, pela PRF, do Rio de Janeiro.

Toda a droga apreendida, cerca de 1.153 kg, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, pertence a mesma quadrilha. Estima-se que o prejuízo total foi de quase R$ 50 milhões.

Esta é a maior apreensão de cocaína da PRF no estado do Rio de Janeiro e a maior da Rodovia Presidente Dutra neste ano de 2020, sendo uma das maiores deste tipo de droga.

CAVALO DOIDO

Este tipo de transporte é conhecido no meio policial como “cavalo doido”, quando os suspeitos enchem os veículos com drogas e tentam passar a qualquer custo pelas barreiras policiais. Eles empreendem fuga em alta velocidade, como se fossem um cavalo enlouquecido fugindo de algo. Daí o jargão policial “cavalo doido”. Este tipo de ação é muito comum em regiões de fronteira com outros países, como nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, sendo raro na região sudeste.

A ocorrência da equipe da 7ª DEL PRF, em Resende, foi apresentada na 89ª DP de Resende.