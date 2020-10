Baltazar sobre o estacionamento rotativo: “poderemos rever o contrato”

O candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, afirmou que, caso eleito, vai reavaliar o contrato com a empresa que atualmente administra o estacionamento rotativo nas ruas da cidade. Segundo Baltazar, o serviço, que deveria facilitar, agilizar e informatizar o acesso às vagas, foi licitado com muitas expectativas, mas não foi capaz de atendê-las.

“Não podemos fornecer um serviço assim. Tenho ouvido, diariamente, durante minhas caminhadas e encontros com eleitores, que o estacionamento tem um preço muito alto. Sem contar as inúmeras reclamações em relação a forma de pagamento. Muitos se queixam de que, ao optarem por pagar a tarifa de forma presencial, não conseguem localizar funcionários da empresa ou até mesmo postos para emissão do tiquete”, enfatizou Baltazar, acrescentando que o pagamento por meio do aplicativo para telefone, que prometia agilidade, apresenta falhas recorrentes.

Baltazar foi enfático ao garantir aos moradores que vai prevalecer, o diálogo com população e empresa que presta serviços, para que as decisões resultem em um serviço de qualidade e com eficiência. “Faremos o melhor para a nossa cidade sem, porém, delimitar uma localidade, deixando de ouvir, moradores e comerciantes do entorno”, comentou, afirmando, que vai cobrar ainda, o cumprimento de todos os ítens previstos no edital.

“Sou favorável a implantação do sistema rotativo, desde que o mesmo, não se torne um peso no bolso da nossa população e que, de fato, atenda aos interesses da nossa cidade e não de empresários e administradores públicos.