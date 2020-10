Uma colisão envolvendo dois carros no final da manhã desta terça-feira, deixou o trânsito com retenção na Rua Alberto Mutel (Beira-Rio), no Centro de Barra Mansa. A colisão ocorreu nas proximidades do terminal rodoviário da Ponte dos Arcos, da cidade.

Segundo informações do local, um Ford EcoSport (SUV) parou na faixa de pedestre o outro bateu na traseira. Ninguém ficou ferido.