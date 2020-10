Comércio de Barra Mansa está otimista com as vendas pelo Dia das Crianças

Segundo a CNDL, data deve movimentar R$ 10,87 bilhões no comércio

A crise imposta pela pandemia da Covid-19 não deverá afetar as vendas pelo Dia das Crianças deste ano. É o que estima a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Segundo o levantamento feito em parceria com a Offer Wise, os dias que antecedem o 12 de outubro devem movimentar cerca de R$ 10,87 bilhões. A expectativa é de que 72% dos consumidores saiam às compras.

Para incrementar ainda mais as vendas, a CDL Barra Mansa lançou a campanha “É hora da imaginação decolar”, como forma de preparar o comércio local para esta data tão divertida. “Estamos animados com o Dia das Crianças e há uma estimativa de gasto médio de R$ 209, segundo a CNDL. O Dia das Crianças é uma data importante, que movimenta bastante o comercio e a gente vê com entusiasmo as vendas para esta semana”, pontua Leonardo dos Santos, presidente da entidade, lembrando que os cuidados devem permanecer, com o uso de máscara por todos, clientes e vendedores; álcool em gel nos estabelecimentos; e sem aglomerações no interior das lojas.

Pelas ruas da cidade, já é possível notar o otimismo dos comerciantes. Vitrines enfeitadas, brinquedos expostos e facilidade para pagar são algumas das formas de atrair os clientes. Xisto Vieira Neto é proprietário de lojas do segmento infantil – uma de brinquedos, outra de vestuário – e aguarda um movimento maior nos próximos dias. “Vale lembrar que aumentou a demanda por brinquedos, uma forma de distração para as crianças que estão mais tempo em casa”, pontuou Xisto. Entre as alternativas de vendas, o empresário acrescenta que o mundo avançou nas mídias digitais em seis meses o que seria previsto para 10 anos. “Quem não tinha delivery, agora tem; quem não divulgava em rede social, agora divulga. E isso tem funcionado muito. Até lojas mais simples têm utilizado essas ferramentas mais modernas”.

Intenção de compras

Ainda segundo a pesquisa realizada pela CNDL e pela Offer Wise, o varejista espera recuperar neste Dia das Crianças parte das vendas perdidas durante o período de restrições por conta do novo coronavírus. Cerca de 31% dos entrevistados devem adquirir dois presentes, enquanto 27% irão comprar somente um e 18% três presentes. O gasto médio será parecido com o valor do ano passado, que foi R$ 198,79. Neste ano, os consumidores devem gastar cerca de R$ 209,33. Entre as formas de pagamento, 82% dos entrevistados querem pagar à vista, sendo 49% no dinheiro e 31% no cartão de débito. Já 32% optarão por pagar de forma parcelada.

Também de acordo com a pesquisa, 83% dos consumidores pretendem fazer pesquisa de preço antes da compra, sendo que 76% irá fazer a busca pela internet. As lojas virtuais serão a aposta para 34% dos consumidores, enquanto 24% deles irão preferir o comércio de rua. Dos que irão comprar pela internet, 79% vão utilizar sites; 54% aplicativos; e 20% o WhatsApp. Entre os produtos mais visados neste Dia das Crianças estão as roupas e calçados (38%); bonecos/bonecas (33%); e os jogos de tabuleiro/educativos (28%).

Na opinião dos entrevistados, os fatores que mais pesam na hora de escolher o local de compra são o preço (52%); as promoções e descontos (41%); a qualidade (31%); e os procedimentos de segurança em relação à Covid-19 (26%). Já entre os fatores levados em conta pelos consumidores na hora da escolha do presente estão a qualidade (24%); o preço (18%); o desejo do presenteado (17%); e as promoções e descontos (17%).