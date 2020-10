Filho de vereador é morto a tiros em Barra do Piraí

Lorhann da Silva Groetaers Pêgas, de 23 anos, filho do vereador Valdecir Groetaers Pêgas, foi assassinado na noite de segunda-feira, na Rua Sebastião da Silva, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Policiais militares receberam uma informação sobre uma pessoa que tinha acabado de ser baleada e foram ao local. Quando chegaram receberam a informação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que o jovem não tinha resistido aos ferimentos.

O perito da Polícia Civil foi acionado e constatou que o jovem tinha várias marcas de tiros. O corpo do jovem foi liberado e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí. O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí. Ainda não informações sobre o autor do crime.