Uma casa pegou fogo na tarde desta terça-feira, na Rua Coronel Carvalho, no Centro, de Angra dos Reis. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15 horas e conseguiu controlar as chamas. Moradores, motoristas e pedestres que passavam pelo local viam grande quantidade de fumaça saindo do imóvel.

Segundo os bombeiros o incêndio começou na cozinha da residência. Segundo apurou a reportagem, a princípio, ninguém ficou ferido. Foto: Redes sociais.