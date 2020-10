Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em Paraty

Policiais civis, da 167ª DP, comandados pelo delegado Marcelo Russo prenderam na manhã desta terça-feira, um homem, de 57 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça, em junho deste ano, em Campos dos Goytacazes (RJ).

Segundo informações apuradas pelos policiais civis, o fugitivo estava com residência em Paraty, onde tinha montado uma serralheria, no bairro Pantanal. O homem já tinha 55 passagens por estelionato. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Paraty e deve ser transferido para a DP de Campos dos Goytacazes para o cumprimento do mandado de prisão.