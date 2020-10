Polícia Militar apreende drogas no bairro Roma

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar apreenderam na tarde desta segunda-feira, 2.355 pinos de cocaína numa área de mata, nas proximidades do condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Os agentes encontraram também grande quantidade de pinos e sacolés vazios. Os policiais foram até o local para averiguar uma denúncia de tráfico. A Polícia Militar informou que os suspeitos fugiram ao perceber a chegada da viatura policial. O entorpecente foi apresentado na delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar