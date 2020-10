Policia Militar apreende revólver no bairro Três Poços

Policiais militares foram informados na manhã desta terça-feira, por volta das 10h20min, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por um suspeito, já conhecido pelos policiais, na Rua Érica Berbete, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Ao chegar ao local os agentes foram recebidos pelo irmão do suspeito que não foi encontrado. Os policiais foram levados até a casa do suspeito onde foi encontrado um revólver com cinco munições. O irmão do suspeito foi ouvido e liberado em seguida. O acusado não foi encontrado.