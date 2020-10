PRF prende passageiro de ônibus com mandado de prisão na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime, quando abordaram um ônibus de turismo, por volta das 14h30min, desta terça-feira, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Ao realizar consulta aos passageiros, os policiais rodoviários federais constataram que um dos passageiros tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, pelo crime por roubo e condenado a 12 anos de prisão.

O mandado foi expedido em 4 de abril de 2018 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com validade até 22 de julho de 2024.

Diante da constatação, o homem foi preso e a ocorrência foi encaminhada para a 99ª de Itatiaia, para o comprimento do mandado de prisão.