Tratamento precoce da Covid-19 evita internações em Volta Redonda, diz Secretaria de Saúde

_Cerca de 400 pacientes do grupo de risco utilizaram a Nitazoxanida no controle do agravamento do estado de saúde.

O tratamento precoce dos pacientes do grupo de risco para a Covid-19 disponibilizado pela Prefeitura de Volta Redonda deve ser ministrado em até dois dias dos primeiros sintomas para evitar a evolução da doença. Cerca de 400 pessoas já utilizaram a Nitazoxanida, que freou o agravamento dos sintomas, evitando internações e óbitos. O uso do medicamento na rede municipal de Saúde é ofertado desde o último mês de junho.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, reforça que é fundamental procurar a unidade de referência para a Covid-19 mais próxima de casa ao notar os primeiros sintomas indicativos da doença. “O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da Covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde”, frisou.

Os Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda são as Unidades Básicas de Saúde dos bairros 249, São João, Vila Mury e Volta Grande, que ficam abertas das 8h às 22h, além do Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que passou a funcionar em anexo ao Hospital do Idoso, das 8h às 19h.

O procedimento foi seguido à risca pela família de Maria Teresa Gilly, que mora no bairro Sessenta. Ela levou a irmã, Ana Maria Gomes, e o filho Bruno até o CDR em busca do tratamento. “Eu e minha irmã estávamos com sintomas de gripe forte. Na última semana, iniciamos o tratamento juntas, mas somente o teste dela deu positivo para Covid-19. Mas, após começar a tomar o medicamento, os sintomas logo desapareceram. Agora, continuamos cuidando para que ela não passe o vírus para ninguém”, contou Maria Teresa.

Alvacir de Araújo é moradora do Aterrado e também procurou o CDR, na última semana de setembro, com sintomas da doença. “Tive dor de cabeça e no corpo, além de muito cansaço. Mas o tratamento foi muito eficaz no meu caso. Logo estava me sentindo bem”, disse, agradecendo a atenção dos funcionários da unidade.

É importante ressaltar que a eficácia da Nitazoxanida ajuda a manter a capacidade de leitos para internação em casos graves da Covid-19 em Volta Redonda e assim permitir a flexibilização progressiva das atividades econômicas e sociais. Porém, a possibilidade desse tratamento não deve substituir o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos como forma de prevenção, principalmente para as pessoas do grupo de risco. Secom/VR com fotos de arquivo