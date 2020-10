Pinheiral terá vacinação em prevenção a poliomielite e multivaninação de crianças e adolescentes

A prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa Nacional de Imunização (PNI), deu início a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de 5 anos e a Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescente até 15 anos. A campanha que começou hoje (05) segue até o dia 30 de outubro, em todas as unidades de saúde do município. Para garantir a imunização basta comparecer a unidade de saúde mais próxima de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, portando identidade, cartão SUS e carteira de vacinação.

Conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Dia D de divulgação e mobilização nacional da Campanha Nacional de Multivacinação de Crianças e Adolescentes ocorrerá em 17 de outubro. Segundo Márcia Abbado, enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização de Pinheiral, a ação visa a redução de risco do retorno do vírus ao país.

“Esta ação tem como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, além de oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas e diminuir a incidência de doenças preveníveis por vacinas. Os responsáveis devem comparecer às unidades com o cartão de vacina para receber a dose de acordo com a situação vacinal”, explicou.