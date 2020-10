Batalhão da Polícia Militar terá novo comando, em Resende

A tenente-coronel Luciana Rodrigues, está deixando o comando do 37º Batalhão da Polícia Militar, em Resende. Ontem, nas redes sociais Luciana Rodrigues deixou uma mensagem de despedida agradecendo o apoio de todos.

A troca de comando será na próxima quinta-feira, às 15 horas, no Batalhão do município. Ela vai ser substituída pelo também tenente-coronel PERRY SOUZA AZEREDO. Com a mudança, ela irá para o Departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar, no Rio. A mudança é a primeira promovida na região depois da troca de comando do 5º Comando de Policiamento de Área, unidade da Polícia Militar instalada em Volta Redonda que coordena os batalhões no Sul Fluminense.

Há uma semana o coronel PAULO ROBERTO DAS NEVES JÚNIOR assumiu o posto. LUCIANA RODRIGUES estava à frente do 37º batalhão desde o final de janeiro deste ano. Antes, ela comandou o 28º batalhão, sediado em Volta Redonda. A tenente-coronel foi a primeira mulher a comandar o Batalhão do Aço.

Boa noite.

Foi um prazer conviver com os Srs, aprendi muito com todos e agradeço muito por valorizarem nosso trabalho e peço desculpas se em algum momento erramos em algo.

Vou levar a saudade e o carinho de todos.

TC Luciana