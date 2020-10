Cida Diogo defende a revitalização do centro comercial do Retiro

A candidata a prefeita de Volta Redonda Cida Diogo (PT) e sua vice, Nena Düppré, defenderam a necessidade de revitalização do centro comercial do Retiro. As duas estiveram no bairro, na terça-feira (6). O Retiro é um dos principais centros comerciais da cidade. Parfa a candidata a prefeita, é preciso atender as necessidades dos comerciantes e da população, tanto como trabalhadores quanto consumidores.

“Esse centro comercial é muito importante como fonte de geração de emprego e renda, para mexer com a economia da cidade, para fazer com que cada um de nós tenha a esperança de ver nossa Volta Redonda voltar a crescer, se desenvolver e ser uma liderança, como sempre foi na região”, afirmou Cida.

Moradora do bairro Vila Mury, que pertence ao chamado Grande Retiro, Nena também é consumidora assídua do comércio local. E reforçou a necessidade de “revitalizar o centro comercial, porque é onde a maioria da população da região de Vila Brasília, Açude, Verde Vale e outras fazem suas compras”.