Granato visita bairros e escuta reivindicações de morares de Volta Redonda

O candidato a prefeitura de Volta Redonda, pelo Solidariedade, Granato, estará nessa quinta-feira, a partir das 9h30min no bairro Três Poços ouvindo e conhecendo as reivindicações dos moradores. Nessa quarta, ele esteve caminhando no Bairro 207, onde conversou com moradores e comerciantes buscando saber as principais demandas.

À tarde, Granato esteve na Avenida Amaral Peixoto onde conversou e ouviu da população o que a cidade, na opinião de cada um, está precisando. Na noite desta quarta-feira, Granato participa de reuniões com lideranças e moradores dos bairros Jardim Suíça, Retiro e Belmonte.