Guarda Municipal de Barra Mansa recupera veículo furtado

Automóvel foi encontrado na Rua Michel Wardine, no Centro

Uma equipe da Guarda Municipal de Barra Mansa recuperou na manhã desta quarta-feira (07), um roubado furtado na madrugada do último dia 05, na Avenida Dario Aragão, próximo ao Forró da Geni. O automóvel, Corsa Classic, placa JTT 8475 – Barra Mansa, foi localizado no início da Rua Michel Wardine, no Centro.

De acordo com o subcomandante da GM-BM, Paulo Sérgio Valente, o Inspetor Magno, a GMF Priscila Rocha e o GM José Roberto chegaram até o carro, por meio de uma denúncia anônima recebida pelo telefone da corporação. “De imediato, os agentes seguiram para o local a fim de constatar os fatos. Eles fizeram uma busca no interior do veículo e nada de irregular foi encontrado. Na sequência, acionaram a Policia Militar a fim de providenciar a devolução do automóvel ao proprietário. O veículo não apresentava danos aparentes”, detalhou Valente.

O subcomandante ressaltou que denúncias sobre suspeitas de carros roubados e outras irregularidades podem ser feitas pelos telefones (24) 3028-9369/ 3028-9339. O nome do informante é mantido em sigilo.