Tatiana Teixeira de Paula Alves, de 44 anos, morreu em um acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira, no trecho da rodovia no bairro Três Poços, próximo a um posto de GNV (Gás Natural Veicular), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital São João Batista, mas não resistiu. Um homem, de 56 anos, também sofreu ferimentos e foi socorrido para o mesmo hospital. A unidade hospitalar não informou o seu estado de saúde. Foto: Redes sociais