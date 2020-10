Mulher tem aborto espontâneo em casa e comunica o fato ao hospital

Policiais militares foram acionados na tarde desta terça-feira, por volta das 17h10min, por uma assistente social do Hospital Pérola do Vale, para relatar sobre o encontro de um feto na residência de uma mulher, de 29 anos, nas proximidades do bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Segundo a assistente social, a mulher foi ao hospital e contou que havia tido um aborto espontâneo em sua residência. A assistente Social informou aos policiais o endereço que foram até a residência, onde foram recebidos pela mãe da mulher.

Os policiais constataram o encontro do feto onde estava aparentemente sem sinais vitais e fizeram um contato com a Polícia Civil que enviou ao local um perito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.