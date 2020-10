Thiago Valério pretende plano de governo para Região Leste de Barra Mansa

Do esquecimento para uma localidade finalmente assistida

A Região Leste, em Barra Mansa, tem cerca de 40 mil habitantes. Em todo município, são aproximadamente 185 mil. Para Thiago Valério, candidato a prefeito pelo Cidadania, não adianta caminhar pelas ruas do município e não apresentar propostas. Por isso, todo o seu plano de governo, protocolado na Justiça Eleitoral, tem um planejamento para Barra Mansa voltar a crescer. E para esse grande complexo de bairros, cerca de 20, o candidato pensa em atacar em diversas frentes para solucionar problemas, desde falta de água, passando por saúde, educação, mobilidade e segurança.

Atualmente, a água oferecida para a Região Leste vem de Volta Redonda. “Precisamos resolver esse problema, aumentar a capacidade de produção de água na ETA Nova, fazer chegar a água na região e depois colocar reservatórios porque atualmente só tem um”, diz, completando que não tem mais como Volta Redonda abastecer a localidade.

Na saúde, como já houve o descredenciamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pensa em buscar recursos junto à União para credenciar um hospital de pequeno porte para urgência e emergência. “Precisamos ainda transformar a Policlínica do Nove de Abril em um Centro de Especialidades Médicas para as pessoas não precisarem procurar atendimento em Volta Redonda ou ir ao Centro de Barra Mansa”, falou Thiago Valério.

Segundo o candidato a prefeito, a maior escola do município será construída na Região Leste e, além disso, discutirá com o Governo do Estado propostas para que a Escola Estadual do Boa Vista seja melhor aproveitada. Educação profissional para os moradores está ainda no plano de governo de Thiago Valério, com cursos voltados para prestação de serviço, como artesanato, gastronomia, cultura, arte, dentre outros.

Um novo acesso à Região Leste pelo São Judas Tadeu. Essa proposta do candidato significa a pavimentação de uma via na localidade, tornando o acesso à região muito mais perto do que pela Via Dutra ou pela Vila Elmira. “Isso garante uma melhor mobilidade com o Centro de Barra Mansa”, citou, dizendo que iniciará uma discussão com o Dnit de um trecho que liga a BR-393 com Volta Redonda.

Na área de segurança pública, Thiago Valério quer implantar um sistema de monitoramento funcional nas principais vias e descentralizar a Guarda Municipal. Atualmente, há uma subprefeitura na Região Leste e o candidato diz que potencializará os serviços. “Hoje a subprefeitura é um trator, dois caminhões e dez homens. Queremos mais. Precisamos oferecer serviços administrativos municipais, como licenciamento de obras, de novos negócios, de alvarás, guias de IPTU, negociação de Dívida Ativa, dentre outros. A região hoje não tem a devida assistência da prefeita e estamos falando de pessoas que buscam então atendimento na cidade vizinha porque estão cansadas de esperar um posicionamento da prefeitura. Vamos mudar isso”, concluiu.