Tradicional procissão de Nossa Senhora em Barra Mansa acontecerá de forma adaptada

Evento está mantido neste ano, mas, em virtude da pandemia, não poderá ter aglomerações

As tradicionais homenagens de fé a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, serão realizadas em Barra Mansa, apesar do período atípico. Em 2020, as festividades organizadas pela Família Baião, com apoio da Prefeitura, chegam ao seu 60º ano na cidade. O evento, seguido por centenas de pessoas todos os anos, manterá no dia 12, segunda-feira, a concentração da imagem da Santa na residência da família Baião, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro. A procissão pelas ruas do Centro foi cancelada e será substituída por carreata com a saída prevista para as 15h.

Segundo os organizadores, o evento terá o seguinte percurso: Roberto Silveira em direção ao Centro pela Rua Pinto Ribeiro; parada na Praça da Liberdade de onde seguirá para o bairro Vila Maria; retorno pela ponte da Saudade, passando pelo bairro Vila Nova, Vista Alegre, Ano Bom, passando pela Ponte dos Arcos e encerrando no Roberto Silveira.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou a importância de mesmo diante das adversidades, governo e organizadores cultivarem a história municipal.

– As celebrações a Nossa Senhora faz parte da cultura de Barra Mansa. Demonstra a devoção de nossa cidade a essa santa que veio do Rio Paraíba do Sul, de onde surgiram nossas comunidades. Estamos orgulhosos de conseguir manter a tradição mesmo em meio a tantas questões que poderiam inviabilizar o evento – expressou Bravo.

O responsável pela procissão, Rogério Baião, pontuou as dificuldades, mas ressaltou a esperança de uma retomada à normalidade em breve. “Estamos tristes por fugir da tradição, mas, felizes por este ano fazer tudo dentro das possibilidades que a situação nos permite, pedindo a intercessão de Maria para que o ano que vem possamos voltar a fazer a tradicional procissão”, frisou Baião.

DOAÇÕES DE ROSAS

Os organizadores do evento pedem à população que doem rosas brancas para que seja feita a ornamentação do andor onde será colocada a imagem de Nossa Senhora. Essa contribuição pode ser entregue na residência da família Baião, na Rua Pinto Ribeiro, número 292. As doações devem ser feitas durante os dias 10, sábado, e 11, domingo. Foto: Paulo Dimas (Arquivo – antes da pandemia de Covid-19)