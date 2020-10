Arena Esportiva é reaberta para prática esportiva em Volta Redonda

Os praticantes de caminhada e corrida de Volta Redonda já podem utilizar a Pista Oficial de Atletismo da Arena Esportiva, que fica no bairro Voldac. O local está funcionando de terça a sexta-feira, das 7h às 11h, e durante o final de semana, das 7h às 10h.O acesso à Arena durante a semana é pela Rua Carlos Marques, que fica ao lado da sede do Núcleo Regional da Corregedoria da Justiça. Nos finais semana a entrada é pela principal do espaço, que na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no portão ao lado do 28° Batalhão da Policia Militar.

Para utilizar a pista de atletismo é necessário que os novos usuários preencham o formulário de cadastro e o Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q). O principal objetivo do PAR-Q é identificar possíveis limitações e restrições existentes na saúde da pessoa que deseja praticar exercícios físicos. Caso tenha alguma marcação positiva no questionário individual será necessária a apresentação de um atestado médico, dizendo que o usuário se encontra apto para a prática de atividades físicas.

Essas medidas seguem às disposições contidas na Lei Estadual nº. 16.724/2018, que regulamenta e flexibiliza novos métodos de avaliação médica para os praticantes de atividades físicas e desportivas e estabelece que atletas deverão responder atentamente o PAR-Q, responsabilizando-se pela veracidade das respostas.

Durante todos os dias, inclusive nos finais de semana, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) estarão orientando os usuários quanto a importância de respeitar todas as regras de utilização do local e os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19.

A secretária de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, ressalta que os banheiros e bebedouros da Arena estão disponíveis e que os atletas devem levar as suas garrafas de água. “A reabertura da Arena Esportiva é uma ótima notícia. Temos um grande equipamento a disposição da população, uma pista oficial de atletismo que, além de já ter recebidos várias ações e grandes eventos, fica disponível para lazer e fomento ao exercício físico, para praticantes de caminhada e corrida do município. Com o controle da pandemia em nossa cidade, estamos retornando de forma gradual e segura com os programas, projetos e atividades da Smel para população de Volta Redonda”, disse a secretária.