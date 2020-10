Baltazar convida professor de marketing político e promove palestra para os candidatos a vereador do PSD

O professor de marketing político e eleitoral, Fabrício Moser, proferiu uma palestra, em conformidade com todos os protocolos de prevenção à Covid-19, sobre o uso das redes sociais durante a campanha, para os candidatos a vereador do PSD, a pedido de Paulo Baltazar e Alice Colina, candidatos a prefeito e vice-prefeita de Volta Redonda.

Nascido e criado na Cidade do Aço, Fabrício começou sua carreira nas campanhas eleitorais ao lado de Baltazar, ainda no ano de 1998. Em 2016, ajudou a eleger muitos prefeitos. Já 2018, fez parte da Coordenação de Mobilização da campanha presidencial de Geraldo Alckmin, onde treinou milhares de militantes por todo o país. Segundo Fabrício, que viaja o Brasil com seus cursos e palestras, voltar a sua cidade natal e poder dar uma aula, é uma sensação única.

“Não poderia passar por Volta Redonda sem atender a um pedido do Baltazar. Ele me ajudou a ver a dinâmica de uma campanha eleitoral, além da importância de ser feita embasada na verdade e sem ‘fake news’. Sou muito grato por isso. Compartilhei um pouco do meu conhecimento com cada candidato presente e espero que possa ser útil durante essa campanha, que está sendo profundamente afetada pela Covid-19”, explicou Fabrício.

O candidato a vereador, Pablo Rafael, reconheceu a importância da palestra e, agora, se diz mais preparado para a corrida eleitoral. “Confesso que alguns aspectos do que o Fabrício mencionou eu não conhecia. Todo conteúdo da palestra foi muito bem aplicado. É importante sabermos que as redes sociais podem ser usadas de forma profissional, não apenas como entretenimento”, contou Pablo

Baltazar ressaltou a necessidade da campanha nas redes sociais no contexto de muitos cuidados impostos pela Covid-19. “Não podemos ficar desatualizados. É óbvio que o corpo a corpo é importante, mas já está provado que as redes sociais são fundamentais. Por isso, convidamos todos os candidatos a vereador do partido, para quando apresentarem suas propostas à população protejam a saúde de todos e utilizem as inovações tecnológicas. O Fabrício Moser é um dos grandes expoentes nacionais em campanha digital, e foi uma honra recebê-lo”, afirmou o candidato.