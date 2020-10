Banco de Alimentos de Volta Redonda amplia abastecimento

Com projeto aprovado pelo Ministério da Cidadania, prefeitura terá mais de uma tonelada de hortifruti para repassar a instituições beneficiadas

O Banco de Alimentos de Volta Redonda terá seu abastecimento ampliado a partir deste mês. O projeto do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), apresentado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), foi aprovado pelo Ministério da Cidadania. Com isso, a partir do próximo dia 22 de outubro, as equipes da prefeitura irão a cada 15 dias ao Ceasa Irajá, no município do Rio, buscar em torno de uma tonelada a uma tonelada e meia de hortifrutigranjeiros, para serem fornecidos através do Banco de Alimentos às instituições cadastradas.

“Mostramos a nossa necessidade, que tínhamos estrutura para receber e informamos a necessidade também das instituições com perfil para recebimento como ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), casas de recuperação, projetos com crianças, entre outras que fornecem alimentação aos seus assistidos”, contou Aline Rodrigues, diretora do departamento de Vigilância Socioassistencial da Smac.

O Programa de Aquisição de Alimentos é um projeto do Ministério da Cidadania em conjunto com o Ceasa e os municípios que possuem banco de alimentos. Volta Redonda foi contemplada com o modelo de Compra com Doação. O ministério junto com o Ceasa faz a compra dos pequenos agricultores com o objetivo de fortalecer esse público, depois doa para o banco de alimentos dos municípios.

“O Banco de Alimentos e sua equipe recebe, higieniza e armazena esses alimentos de forma adequada, pra que não tenhamos perdas até sua distribuição, tudo isso sob a supervisão de uma nutricionista”, explicou coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra.

De acordo com a Smac, o Banco de Alimentos doa para instituições cadastradas no projeto. E, para fazer parte do projeto, as instituições têm que estar cadastradas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea) ou no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Uma dessas instituições beneficiadas é a Casa de Recuperação Desafio Jovem Míssionário Gunnar Vingren. O diretor interno da unidade, Elias Lopes, agradeceu e reforçou a importância da parceria com o Banco de Alimentos de Volta Redonda.

“Essa notícia alegra nosso coração, nos impactou de forma positiva, porque o Banco de Alimentos já é um parceiro há um bom tempo, nos ofertando hortifrutis em geral. Por ser uma casa de recuperação que não cobra mensalidades, nos alegra saber que vai aumentar e será muito bom para nossos 28 alunos em tratamento. Somos gratos pelo apoio e pela dedicação de todo o grupo do banco”, contou Elias.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, conta que o Banco de Alimentos de Volta Redonda já atende em torno de 26 instituições e, com esse projeto, conseguirá alcançar um número maior de instituições e também com uma quantidade maior.

“O governo sempre compreendeu o direito à alimentação saudável em qualidade e quantidade suficiente, acreditou no impacto da alimentação saudável na saúde das pessoas, esse projeto só vem fortalecer a segurança Alimentar e Nutricional do município”, afirmou Ailton.

Secom VR – Fotos de Gabriel Borges.