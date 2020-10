Bruno Marini tem candidatura indeferida

A juíza da 94ª Zona Eleitoral de Barra Mansa, Flávia Fernandes de Melo Balieiro Diniz, indeferiu a candidatura a prefeito do empresário Bruno Marini (PSD). O indeferimento já consta no site de Divulgação de Candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral.

O indeferimento da candidatura foi pedido pelo PSB de Barra Mansa. O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou favorável à não concessão do registro de candidatura. Bruno tem uma condenação por crime tributário, em Bananal (SP), por crime tributário, considerada transitada em julgado (quando não cabe mais recurso). No entanto, ele pode recorrer do indeferimento ao Tribunal Regional Eleitoral.