Defesa Civil de Volta Redonda reforça importância do alerta de riscos via celular

Com a aproximação do período de alerta, coordenadoria orienta para que a população se cadastre para receber os avisos

O período de alerta de chuvas só começa no dia 1º de novembro, mas Volta Redonda já iniciou as ações de prevenção para enfrentar a temporada. E, para garantir que a população fique informada sobre possíveis ocorrências, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município reforça a importância de se cadastrar para receber os avisos de alerta pelo celular.

Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto. A partir daí os moradores passam a receber alertas da Defesa Civil, pelo celular, sobre riscos de desastres naturais.

O coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, pediu para que as pessoas se cadastrem nesse sistema, por se tratar de um importante canal de informação entre a instituição e o cidadão. “O serviço é gratuito e orienta a população, principalmente no período de chuvas. O sistema é pratico e oferece, diretamente em seus telefones, as condições e alertas para evitar que sejam atingidas por desastres”, informou.

Leandro comentou ainda que o trabalho de prevenção já está sendo realizado na cidade de forma contínua. “A Defesa Civil, junto com um grupo de ações coordenadas, que conta com toda estrutura municipal, está atuando em toda cidade, fazendo vistorias nas áreas de risco e desenvolvendo ações para prevenir e minimizar os possíveis impactos do período de chuvas e assim evitar transtornos”, contou.