Guarda Municipal de Barra Mansa proíbe trânsito de carretas na Vila dos Remédios

Iniciativa teve como objetivo garantir a segurança dos moradores e a qualidade do asfalto

Visando garantir a segurança dos moradores da Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, bem como manter a conservação do asfalto nas vias locais, a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, juntamente com a Guarda Municipal e a Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran), iniciou nesta quinta-feira (08) uma ação que proíbe o tráfego de carretas pela via. Inicialmente, o trabalho foi focado na orientação dos condutores. Nos próximos dias, quem persistir em transitar com este tipo de transporte, será autuado, podendo ter o veículo apreendido.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, William Pereira, falou sobre a importância da ação. “sinalizamos com placas ao longo da via, proibindo o trânsito deste tipo de veículo. Esperamos que as pessoas se conscientizem e respeitem essa determinação. Existe o decreto de regularização do trânsito de carreta. Além de prejudicar a qualidade do asfalto, também oferece risco a segurança da população”, disse o secretário.

O comandante interino da Guarda Municipal, Valente, também acompanhou a ação e explicou como funcionará nos próximos dias. “Essa será uma ação contínua. Há muito tempo, os moradores reclamam da quantidade de veículos pesados que trafegam na via. Esperamos que, com as placas e também com a presença dos agentes, essa prática seja inibida e encerrada”, completou.

Foto: Paulo Dimas