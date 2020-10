O tronco de um corpo humano foi encontrado nesta quinta-feira, sem a cabeça, os pés e as mãos no bairro Fazenda da Barra III, me Resende. Segundo o Corpo de Bombeiros, devido o estado de decomposição não permitiu que fosse identificado se o resto mortal é de homem ou mulher.

O resto mortal foi removido para o Instituto Médico Legal, em Resende. O Instituto Médico Legal (IML) deverá requisitar exame de DNA para a identificação.