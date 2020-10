ACIAP-BM promove debate entre os candidatos a prefeito de Barra Mansa

A ACIAP-BM recebe, entre os dias 15 e 16 de outubro, a partir das 19 horas, os 11 candidatos a prefeito do município de Barra Mansa para um debate. O sorteio da ordem de participação acontecerá no dia 13 de outubro, mediante a presença de um assessor de cada candidato.

A dinâmica propõe o debate entre cinco candidatos no dia 15 e seis candidatos no dia 16. Haverá uma urna com 20 perguntas no dia 15 e 24 perguntas no dia 16, de forma que haja quatro perguntas para cada candidato. Em duas outras urnas serão sorteados os candidatos que irão responder e os candidatos que irão comentar. Todas essas urnas serão ministradas pelo mediador do debate.

Cada candidato terá três minutos para resposta. O candidato sorteado para comentar terá um minuto para tecer seu comentário; o que respondeu um minuto para réplica; e o que comentou terá um minuto para tréplica.

“Acreditamos que este debate representa um importante momento para avaliarmos as propostas, intenções e fazermos uma escolha consciente para o futuro da nossa cidade. Temas relevantes e que merecem total atenção no município estarão em pauta”, destacou o presidente da ACIAP-BM, Bruno Paciello.

Devido à pandemia, o evento não será aberto ao público e estará restrito ao candidato e um convidado; dois integrantes de cada veículo da imprensa regional; e todos os membros da diretoria executiva da Casa. O debate será transmitido, ao vivo, pela página da ACIAP-BM no Facebook e o conteúdo do debate estará disponível na próxima edição da revista O Líder, que será divulgada no site e nas redes sociais da associação até o final deste mês.