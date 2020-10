Baltazar recebe apoio de Roosevelt Brasil

A união pessoas, talentos e propósitos em torno de uma cidade melhor. Foi com esta afirmação que o ex-prefeito de Barra Mansa, Roosevelt Brasil, justificou a caminhada ao lado do candidato a prefeito Baltazar (PSD). A dupla, que percorreu a Região Leste, na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa, nesta sexta-feira, 9, afirma que o sucesso de uma administração pública é a união de forças e projetos em busca de soluções para problemas comuns enfrentados pela maioria das cidades.

– A pandemia de Covid-19 nos mostrou, mais uma vez, o quanto é importante e urgente os investimentos em saneamento básico e em saúde pública. E isso, não é problema somente de uma cidade, mas de todos, porém entendo que, somente através do trabalho conjunto, poderemos vencer os obstáculos – disse Roosevelt, afirmando que, assim como Baltazar, ele considera de suma importância os consórcios que pensam a região como um todo.

A escolha da caminhada pela Região Leste, segundo Baltazar e Roosevelt, foi pensada justamente em função da entendimento quanto a importância de uma ação conjunta para os dois municípios. “E por esta região que passa o córrego que vai desz\aguar no secades em Volta Redonda, demonstrando mais uma vez que precisamos de ações intercaladas”, completou Roosevelt, acrescentando “que Baltazar é, na opinão dele, o candidato com experiência em gestão pública, conhecedor da importância do trabalho em consórcio, unindo a região, além de conhecedor da saúde pública”

– É nesta mensagem de união, que recebemos com muito carinho o apoio de Roosevelt Brasil. Ele é reconhecido por todos como alguém de grande capacidade administrativa e inteligência estratégica. Com certeza, tem muito a contribuir nesta jornada – completou Baltazar, lembrando que Roosevelt Brasil foi prefeito de Barra Mansa por dois mandatos, de 2001 a 2008, o único na cidade reeleito. Atualmente ele é engenheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).