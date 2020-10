Criança morre em acidente na Rodovia Rio-Santos

Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, envolvendo dois carros deixou uma criança morta e outras três feridas no km 590, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Gamboa do Belém, em Angra dos Reis.

Os três feridos foram socorridos e levados para o Hospital da Japuíba. Segundo a unidade hospitalar o homem passou por uma cirurgia. A mulher sofreu uma fratura na face e está em recuperação.

A outra vítima estava num outro veículo. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o mesmo hospital. O trânsito ficou com retenção no local.