CSN prorroga inscrições para Programa Jovem Aprendiz 2020/2021 até o próximo dia 12 de outubro

São mais de 170 vagas para os cursos de Mecânico de Manutenção, Operador de Usinagem de Máquinas Convencionais e Soldador de Estruturas Metálicas com benefícios diferenciados

Foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 12, as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2020/2021 da Companha Siderúrgica Nacional, que oferece mais de 170 vagas apenas para os cursos de Mecânico de Manutenção, Operador de Usinagem de Máquinas Convencionais e Soldador de Estruturas Metálicas. Os aprovados receberão remuneração e benefícios diferenciados. Para se candidatar, basta acessar o site de oportunidades da CSN, www.csn.com.br/oportunidades.

Com o curso de Mecânico de Manutenção o aprendiz aprenderá a fazer a manutenção de máquinas e equipamentos industriais, por meio da identificação de problemas de funcionamento e da aplicação de correção dentro dos padrões técnicos de segurança, qualidade e de preservação ambiental.

No curso de Operador de Máquina de Usinagem Industrial o jovem executará processos de ajustagem mecânica, usinagem em tornos e fresadoras convencionais, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança e de meio ambiente.

Já o curso de Soldador de Estruturas Metálicas o jovem aprendiz aprenderá a fazer operações de soldagem em estruturas de aço seguindo procedimentos técnicos pré-estabelecidos e atendendo às condições de qualidade, segurança, saúde e preservação ambiental.

São pré-requisitos para os jovens:

Ter nascido entre 28 de novembro de 1998 e 13 de dezembro de 2002;

Candidatos do sexo masculino, com 18 anos completos em 2020, deverão apresentar o certificado de reservista ou dispensa do exército;

Estar cursando com previsão de término em dezembro 2021, ou ter concluído o Ensino Médio;

Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do SENAI;

Não ter sido aprendiz da empresa nos últimos seis meses;

Possuir computador e acesso à Internet de banda larga necessários para acompanhamento do curso.

O processo seletivo é formado pelas etapas de inscrição online, provas online de matemática e português, resultado da prova, dinâmica e entrevista, resultado da dinâmica e entrevista, exames médicos, resultado do processo seletivo, entrega de documentos, admissão na CSN e matrícula no SENAI. Todas essas etapas são eliminatórias.

O Programa Aprendiz da CSN oferece aos jovens estudantes experiências diversificadas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional. Nessa edição, o Programa com duas novidades. Os jovens poderão escolher entre três opções de curso: apenas a parte teórica, o curso com prática concomitante e o curso com a prática subsequente e também aceita as inscrições de pessoas com deficiência (PcDs).