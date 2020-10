Deputado Delegado Antonio Furtado vai destinar R$500 mil para IFRJ Campus Pinheiral investir em segurança

Verba será para equipar o colégio com câmeras de segurança, alarmes e melhorar a infraestrutura

No mês de outubro o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Pinheiral, completa 110 anos, e o presente chegou em forma de investimentos na área de segurança da unidade. A destinação de R$500 mil para serem utilizados na aquisição de câmeras de segurança, alarmes, construção de muros e asfaltamento será realizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Delegado Antonio Furtado.

– Os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles que investiram em educação. Estou satisfeito em perceber que, além do ensino, estão preocupados em investir na segurança dos alunos e professores do instituto. Já está autorizado por mim a solicitação para viabilizar mais esse recurso. São investimentos pequenos para tudo aquilo que o Colégio Agrícola representa, não só na história de Pinheiral, mas do nosso país – falou o parlamentar.

O anúncio da solicitação de uma nova emenda destinada ao instituto aconteceu, na tarde de ontem (08/10), durante uma visita dos representantes do campus Pinheiral ao gabinete de Volta Redonda do deputado federal Delegado Antonio Furtado.

– É uma grande alegria estar no gabinete do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Ele se tornou um grande parceiro do instituto. Sempre está disposto a conhecer os nossos projetos de melhoria da unidade. Com mais essa indicação de emenda, vejo que mantem a preocupação com a educação – destacou o diretor geral do IFRJ campus Pinheiral, Marcos Fabio de Lima.

Outros R$500 mil já foram destinados para o IFRJ campus Pinheiral pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. Com a verba o instituto ganhou uma nova portaria, pavimentação e realizou compras de equipamentos para os laboratórios do prédio da graduação.

– Essa é uma parceria que tem nos ajudado muito. Receber recursos e verbas em um momento tão difícil de pandemia é uma grande ajuda e demonstração de que se importa com a educação. Sem dúvidas esses investimentos vão dar mais segurança para os alunos e professores – Nelson Costa, diretor da Datep no IFRJ Campus Pinheiral.