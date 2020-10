Policiais militares detém homem e apreendem drogas em Barra Mansa

A Polícia Militar deteve na manhã desta quinta-feira, depois de uma denúncia anônima um homem, de 26 anos, tentando fugir pelos fundos do terreno, na Rua Bom Pastor, no bairro Açude IV, em Volta Redonda. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito que assumiu estar traficando no local. Ele negou que estivesse armado e contou que tinha acabado de assumiu o “plantão”, para venda de drogas. Ele mostrou onde escondia as drogas. Foram apreendidos 62 pinos de pó branco (cocaína) e quatro sacolés de erva seca prensada.

Já no interior da residência, foi encontrada uma sacola com mais 25 pinos de pó branco, além de aproximadamente 500 em ependorfs (pinos plásticos vazios). Diante disso o suspeito foi conduzido à 93ª DP, onde permaneceu peso.