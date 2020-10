Policlínica Bernardino de Souza retoma atendimentos de oftalmologia para a população de Volta Redonda

Entre os dias 7 e 9 de outubro, foram ofertados, aproximadamente, 140 procedimentos oftalmológicos; Serviço havia sido interrompido em função da pandemia

Com a transferência do Centro de Doenças Respiratórias (CDR) para o Hospital do Idoso, a Policlínica Bernardino de Souza, que fica no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, realizou os primeiros atendimentos de oftalmologia. As consultas com os especialistas, que foram paralisadas no dia 23 de março de 2020 por conta da pandemia, estão retomando de forma gradativa e com todas as precauções devidas de proteção e higienização.

Os pacientes estão sendo agendados com intervalo de 30 minutos entre as consultas. Prioritariamente os atendimentos estão sendo feitos para os pacientes que tiveram as suas consultas canceladas a partir do dia 23 de março e para as emergências encaminhadas das Unidades Básicas de Saúde da Família. Durante os atendimentos, os pacientes são orientados quanto ao uso obrigatório de máscaras, distanciamento físico, além de todas as demais medidas de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Na primeira semana de atendimento, entre os dia 7 e 9 de outubro, foram ofertados, aproximadamente, 140 procedimentos oftalmológicos, dentre eles: consultas, mapeamento, microscopia, fotoagulação, topografia e ceratometria. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Policlínica Bernardino de Souza.

O aposentado Sebastião Raimundo de Moraes, 69 anos, morador do bairro Voldac, estava agendado para março, quando veio a pandemia. Essa semana ele recebeu uma ligação dizendo que o seu atendimento com o oftalmologista tinha sido remarcado. “Foi uma surpresa essa ligação. Acabei de fazer um exame para medir minha glicose e agora estou aguardando para ser atendido pelo médico. Achei que esse ano nem ia poder mais ser consultado por um oftalmologista. Aos poucos a nossa vida está voltando ao normal”, comemorou o aposentado.

Rodolfo Rocha, 63 anos, morador do Retiro, esteve no Hospital do Retiro para consultar e recebeu encaminhamento para um oftalmologista. “Meu olho está vermelho e parece que está arranhando. Agora vou ser atendido pelo oftalmologista para saber o que realmente eu tenho. Meu agendamento aconteceu de forma muito rápida. E ver que aqui também não tem aglomeração está me deixando mais tranquilo”, disse o aposentado.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, ressalta que não é necessário os pacientes irem à Policlínica, pois receberão uma ligação por telefone avisando o dia e horário de sua consulta. “Os atendimentos de primeira vez continuarão sendo agendados via SISREG, através das Unidades Básicas de Saúde da Família. Já os atendimentos de retorno seguirão uma ordem de prioridade cronológica, com a regulação dos especialistas”, disse a secretária.